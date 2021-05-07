Готовность 90 процентов: Афанасьевский мост в Воскресенске откроют раньше срока

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Движение транспорта по новому Афанасьевскому мосту запустят досрочно — уже летом. Такую информацию предоставили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.

Инженерное сооружение находится в 25 метрах от старого. Его возводят по поручению главы региона Андрея Воробьева по президентскому проекту «Безопасные качественные дороги». Открытие моста позволит разгрузить Воскресенск от транзитного транспорта, обеспечить альтернативный выезд на трассу А108 «Московское большое кольцо» и Новорязанское шоссе. Помимо этого, будет улучшена транспортная доступность трех крупных микрорайонов, где проживают свыше 40 тысяч человек.

По словам главы областного Министерства транспорта Алексея Гержика, работы по возведению Афанасьевского моста ведутся в графике, готовность составляет 90 процентов, отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

— Движение по новому инженерному сооружению планируется запустить в июле, это на семь месяцев раньше контрактных сроков, — уточнил Алексей Гержик.

В настоящее время строители завершили укладку верхнего слоя асфальта на половине пролетного строения моста, а полностью все будет готово к концу мая.

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