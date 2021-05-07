Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Готовность 90 процентов: Афанасьевский мост в Воскресенске откроют раньше срока
Фото: mosreg.ru

Готовность 90 процентов: Афанасьевский мост в Воскресенске откроют раньше срока

Елена Фролова

Транспорт

Движение транспорта по новому Афанасьевскому мосту запустят досрочно — уже летом. Такую информацию предоставили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.

Инженерное сооружение находится в 25 метрах от старого. Его возводят по поручению главы региона Андрея Воробьева по президентскому проекту «Безопасные качественные дороги». Открытие моста позволит разгрузить Воскресенск от транзитного транспорта, обеспечить альтернативный выезд на трассу А108 «Московское большое кольцо» и Новорязанское шоссе. Помимо этого, будет улучшена транспортная доступность трех крупных микрорайонов, где проживают свыше 40 тысяч человек.

По словам главы областного Министерства транспорта Алексея Гержика, работы по возведению Афанасьевского моста ведутся в графике, готовность составляет 90 процентов, отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

— Движение по новому инженерному сооружению планируется запустить в июле, это на семь месяцев раньше контрактных сроков, — уточнил Алексей Гержик.

В настоящее время строители завершили укладку верхнего слоя асфальта на половине пролетного строения моста, а полностью все будет готово к концу мая.

Читайте также: Еще один этап реконструкции моста завершили в подмосковном Воскресенске

МостМосковская областьстроительство
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Камран Гасанов
Камран Гасанов

Как решить палестинский вопрос

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Простите, часовню тоже я развалил?»: кто взорвал склады в Болгарии

Александр Поляков
Александр Поляков

Быстро и выгодно: зачем городам объединяться в треугольники

Владимир Платонов
Владимир Платонов

Миллион призов уже подготовлен

Юрий Козлов
Юрий Козлов

От самиздата до блогосферы: как живое слово побеждает цензуру

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

«Пражская» в опале: зачем переименовывать станцию метро

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Евгений Онегин был святым

Все мнения
О проекте