Москвичи за месяц совершили свыше 500 тысяч поездок на электросамокатах

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Пользователи проката электросамокатов столицы совершили уже более 500 тысяч поездок за месяц. Об этом в четверг, 6 мая, сообщает Telegram-канал Департамента транспорта Москвы.

Сервис проката самокатов открыт более чем в 70 районах города. С учетом высокой популярности услугу планируют развивать — в нынешнем году парк самокатов вырастет как минимум до 20 тысяч штук.

— Самокат — экологичный транспорт, на котором удобно ездить как в центре города, так и между районами, решая свои транспортные задачи, — отметил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.

Ранее сообщалось, что время бесплатного проката велобайка увеличат в День Победы в Москве.

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