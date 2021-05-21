Дептранс Москвы назвал пользу от ограничения скорости до 30 километров в час

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

С 17 по 23 мая проходит VI Глобальная неделя безопасности дорожного движения Организации Объединенных Наций (ООН). Главная тема мероприятия — снижение скорости до 30 километров в час на улицах, где пересекаются пешеходы и автомобили. Кажется, что такое решение не совсем подойдет автолюбителям, но Департамент транспорта Москвы развеял пять популярных мифов о скорости 30 километров в час.

Первый миф заключается в том, что ограничение до 30 километров в час не влияет на безопасность движения. Однако чем ниже скорость движения на улице, тем выше шанс не погибнуть и не получить травмы в аварии. Согласно второму мифу, люди якобы против ограничения скорости, но жители столицы регулярно просят сделать это там, где необходимо.

Кроме того, существует мнение о том, что из-за ограничения скорости до 30 километров в час увеличится время на дорогу. Москвичам напомнили, что на время в пути также влияют затруднение движения и светофоры. Более того, улицы с низкой скоростью движения эффективны во всем мире. Подобная практика применяется в Европе, Северной Америке, Африке и Азии. Согласно пятому мифу, улицы с ограничением движения до 30 километров в час якобы созданы только для пешеходов. По данным дептранса, это помогает уменьшить затруднения на дорогах и делать улицы максимально комфортными как для водителей, так и для пешеходов, сообщили в Telegram-канале ведомства.

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