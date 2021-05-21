Аудиосообщения в столичных трамваях будет озвучивать «голос метро»

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Аудиосообщения в вагонах столичных трамваев будет озвучивать «голос метро» Алексей Россошанский. Об этом в пятницу, 21 мая, сообщили в Telegram-канале Департамента транспорта Москвы.

В трамваях города полностью переработали аудиосообщения. Теперь они стали короче. Кроме того, трамвай и Московский метрополитен будут еще больше объединены. Остановки и дополнительная информация на трамвайных маршрутах объявляются Алексеем Россошанским — известным голосом столичного метро.

В департаменте добавили, что работа по внедрению в трамваях удобных пассажирских сервисов будет продолжена.

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