ТПУ «Черкизово» планируют модернизировать в Москве

Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Россия, Московская железная дорога, станция Черкизово (Восточный вокзал) Карта всех событий

В рамках развития Московского центрального кольца в столице планируют модернизировать здание транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Черкизово». Об этом рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

По ее словам, в ТПУ организуют дополнительные выходы в город и новые пешеходные связи с районом.

— Предусмотренные мероприятия в проекте позволят обустроить дополнительные выходы в город, если ранее был всего один, то сейчас проект предусматривает еще два новых. Благодаря этому появится пешеходная связь между станцией «Черкизово» и жилым кварталом, расположенном на улице Амурская, — пояснила Юлиана Княжевская.

Кроме того, на участке создадут наземную парковку на 550 машино-мест и многоуровневую парковку на 120 машино-мест. Возле восточного вестибюля станции «Черкизово» будет создан специальный проезд.

Уточняется, что после модернизации будут установлены остановки общественного транспорта для комфортного передвижения пассажиров. Через станцию также проведут надземный пешеходный переход.

Ранее стало известно, что промзону Чертаново площадью 8,56 гектара реорганизуют в Москве.

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