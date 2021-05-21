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Промзону Чертаново площадью 8,56 гектара реорганизуют в Москве
Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Промзону Чертаново площадью 8,56 гектара реорганизуют в Москве

Анастасия Волоснова

Город
Россия, Москва, Южный административный округ, район Чертаново Северное Карта всех событий

В Москве реорганизуют часть территории бывшей промышленной зоны Чертаново в рамках проекта «Индустриальные кварталы». Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Решение о реорганизации части промзоны Чертаново площадью 8,56 гектара приняли на заседании Градостроительно-земельной комиссии.

— Здесь планируется возвести высокотехнологичные и экологичные производства, технопарк, здания общественно-делового назначения, также появится соответствующая инфраструктура, — пояснил Владимир Ефимов.

По его словам, развитие промзоны создаст более 4,6 тысячи новых рабочих мест. Власти прогнозируют бюджетный эффект от реализации проекта на сумму 1,7 миллиарда рублей. В программу планируют инвестировать 5,4 миллиарда рублей.

— Суммарная площадь промышленной застройки превысит 120 тысяч квадратных метров, помещения для научной деятельности (например, лаборатории, исследовательские институты) займут более 17 тысяч квадратных метров, административно-бытовые и прочие помещения — более 33 тысяч квадратных метров, — уточнил руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

Он добавил, что работы по реорганизации промзоны будут идти в течение девяти лет, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что проектирование проблемного ЖК в ТАО завершат до конца 2021 года.

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