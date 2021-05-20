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Стали известны планы МИИТ о передаче заброшенного дома на юге Москвы
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Стали известны планы МИИТ о передаче заброшенного дома на юге Москвы

Анастасия Волоснова

Город
Россия, Москва, Судостроительная улица, 42 Карта всех событий

Российский университет транспорта (МИИТ) уточнил информацию о передаче им заброшенного здания на юге Москвы. Об этом рассказали в пресс-службе университета в четверг, 20 мая.

Объект площадью 1759 квадратных метров расположен по адресу улица Судостроительная, дом 42. Второе здание площадью 110,3 квадратного метра расположено по адресу улица Судостроительная, дом 42, строение 2.

— 14 апреля 2021 года здание было передано РУТ (МИИТ) в ненадлежащем состоянии. В кратчайшие сроки, к 13 мая 2021 года, были проведены мероприятия по закрытию оконных проемов, покраске забора и части фасада, уборке прилегающей территории, — пояснили в пресс-службе.

В настоящее время здание охраняется, прорабатываются предложения о дальнейшем использовании заброшенного дома. В МИИТ обсуждают вопрос о привлечении средств на строительство необходимого вузу объекта на территории заброшенных зданий.

Второй объект — бывшее общежитие — расположен по адресу улица Речников, дом 16. В пресс-службе пояснили, что здание относится не к МИИТ, а к «ГУМРФ имени адмирала С. О. Макарова», пишет агентство городских новостей «Москва».

Напомним, правозащитница Светлана Разворотнева попросила прокуратуру РФ изъять заброшенное здание на юге Москвы.

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