Детский сад на 200 мест в поселении Московский передадут городу

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Россия, Москва, Родниковая улица Карта всех событий

Детский сад на 200 мест в жилом комплексе «Румянцево-Парк» в поселении Московский передадут городу. Об этом рассказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Строительство объекта планируют закончить в третьем квартале 2021 года. Детский сад будет расположен на Родниковой улице.

В настоящее время фасад здания украшают разноцветными панелями. Кроме того, специалисты завершают монтаж кровли сада. Детский сад будет состоять из трех домов вокруг центрального входа.

Территорию возле здания будут благоустраивать. Рабочие высадят деревья, организуют пешеходные дорожки, спортивные комплексы и игровые зоны. Уточняется, что озеленение будут проводить на территории, площадь которой составит 1,4 тысячи квадратных метров.

Ранее сообщалось, что детский сад на 140 мест достроили в Люблине.

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