Детский сад на 140 мест достроили в Люблине

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, Цимлянская улица, 3к1 Карта всех событий

Инвестор достроил детский сад на 140 мест на юго-востоке Москвы. Об этом рассказали в пресс-службе комитета государственного строительного надзора Москвы в четверг, 20 мая.

Объект расположен по адресу улица Цимлянская, владение 3. В настоящее время идет подготовка документов для введения двухэтажного здания в эксплуатацию.

В детском саду будут организованы игровые комнаты для шести групп, отдельные спальни и залы для обедов. В здании будут также расположены музыкальный и спортивный залы, кабинеты логопеда и психолога.

Кроме того, для детей организуют игровые площадки на улицах, а прилегающую к саду территорию благоустроят. Уточняется, что детский сад входит в состав жилого комплекса «Влюблино», пишет агентство городских новостей «Москва».

Ранее сообщалось, что южный вестибюль станции МЦК «Кутузовская» закроют до сентября для установки эскалатора.

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