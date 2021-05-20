«Техноград» на ВДНХ пригласил предпринимателей Москвы на курсы

Фото: Пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

«Техноград» на ВДНХ пригласил московских предпринимателей на бесплатные курсы по 3D-моделированию, SEO и электроэнергетике. Об этом рассказал руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Курсы будут посвящены сферам маркетинга, строительства, электроэнергетики и искусственного интеллекта. Для посещения образовательных программ необходимо будет пройти регистрацию.

— Сейчас город нуждается в квалифицированных рабочих кадрах в сферах строительства и электроэнергетики, поэтому данные направления представлены большим количеством часов. Кроме того, сегодня значительно вырос спрос на ИТ-специалистов и маркетологов, — пояснил Алексей Фурсин.

Курс «Компьютерное 3D-моделирование и основы печати» начнется 21 мая 2021 года. Участников научат создавать трехмерные объекты и печатать на 3D-принтере. Итогом обучения станет получение специального сертификата.

Занятия блока «Как увеличить продажи за счет SEO и контент-маркетинга» стартуют 22 мая. Москвичам расскажут о поисковой оптимизации и работе интернет-маркетологов. Кроме того, для бизнесменов проведут курсы по монтажу, ремонту и электроэнергетике, передает официальный сайт мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что жители столицы смогут пройти медобследование в 58 центрах госуслуг.

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