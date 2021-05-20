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Москвичи смогут пройти медобследование в 58 центрах госуслуг
Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Москвичи смогут пройти медобследование в 58 центрах госуслуг

Анастасия Волоснова

Город

Москвичи смогут пройти медицинское обследование в 58 офисах «Мои документы». Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, в центрах уже провели более 100 тысяч обследований. Анастасия Ракова пояснила, что власти стараются прививать москвичам идею здорового образа жизни. По этой причине увеличилось число офисов «Мои документы», где установили специальное оборудование для обследований.

— Изначально его установили в 10 офисах, потом в 30, позднее пройти обследование стало возможно в 35 центрах. Сейчас их количество увеличено почти вдвое и составляет 58. Вместе с оформлением госуслуг жители могут самостоятельно узнать основные показатели состояния здоровья и сразу же получить результаты в своей электронной медицинской карте, — отметила Анастасия Ракова.

Современные приборы позволяют проверить уровень кислорода в крови и измерить пульс. Кроме того, оборудование дает возможность проанализировать артериальное давление и функцию внешнего дыхания. Время комплексного исследования занимает от семи до десяти минут.

Результаты бесплатного обследования все желающие могут распечатать или сохранить в своей электронной медкарте, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Ранее стало известно, что центр госуслуг в столичном районе Бирюлево Западное капитально отремонтируют.

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госуслугиобследованиездоровье
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