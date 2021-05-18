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В Москве на площадке в парке-отеле «Даниловский» прошли первые бракосочетания
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В Москве на площадке в парке-отеле «Даниловский» прошли первые бракосочетания

Иван Юминов

Город
Россия, Москва, Большой Староданиловский переулок, 5 Карта всех событий

Первые десять пар поженились в Москве на новой площадке в парке-отеле «Даниловский». Об этом сообщили в пресс-службе столичного Управления ЗАГС во вторник, 18 мая.

— Церемонии прошли 14 мая в специально оформленной зоне живописного парка у Даниловского монастыря и в Малахитовом зале. В летнем шатре, который располагается в глубине парка, под сенью навеса из вьющихся цветов и в зале парка-отеля прошло десять торжественных церемоний, — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что на территории парка разбиты цветники и клумбы, а также высажены декоративные груши и карликовые яблони. Он входит в единый ансамбль с Даниловым монастырем, что позволяет обвенчаться после бракосочетания.

Чтобы заключить брак на этой площадке, необходимо подать заявление на сайте mos.ru, портале «Госуслуги» или лично.

Ранее сообщалось, что рекордное количество пар заключило брак в кабинах Московской канатной дороги за день.

Читайте также: Около 14 тысяч пар поженились в Москве за первый квартал 2021 года

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