Около 14 тысяч пар поженились в Москве за первый квартал 2021 года

Фото: Антон Кардашов / АГН Москва

Россия, Москва, Малый Харитоньевский переулок, 10 Карта всех событий

В Москве за первый квартал 2021 года брак заключили около 14 тысяч пар. Об этом рассказала исполняющая обязанности начальника Управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева.

По ее словам, за указанный период времени количество заключенных браков осталось примерно на том же уровне, что и в прошлом году. Однако в нынешнем году становятся все более популярными необычные площадки для регистрации брака.

— В этом году на известных в столице локациях прошло более чем на 20 процентов больше церемоний бракосочетания, чем за аналогичный период прошлого года, — приводят слова Уханевой на официальном сайте мэра Москвы.

Отмечается, что самыми популярными из нетрадиционных мест для регистрации отношений остаются особняки «Роял» и Спиридонова — в них поженились около 300 пар. А самым востребованным среди ЗАГСов оказался Дворец бракосочетания № 1 — его выбрали более тысячи брачующихся.

Читайте также: Папа Римский поздравил православных христиан с Пасхой