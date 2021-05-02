Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Папа Римский поздравил православных христиан с Пасхой
Фото: instagram.com/franciscus

Папа Римский поздравил православных христиан с Пасхой

Анастасия Волоснова

Общество

Папа римский Франциск поздравил с Пасхой православных христиан. Они отмечают праздник Светлого Воскресения Христова в воскресенье, 2 мая.

С поздравительной речью понтифик выступил в ходе традиционного воскресного обращения к католикам из окна Апостольского дворца Ватикана.

— Направляю наилучшие поздравления нашим братьям и сестрам православных церквей, восточных и латинских католических церквей, которые сегодня отмечают праздник Пасхи согласно юлианскому календарю. Пусть воскресший Господь наполнит их светом и миром и поддержит общины, которые живут в особенно сложных ситуациях. Хорошей им Пасхи! — заявил Папа Римский.

В Римско-католической и протестантских церквах дату Пасхи определяют по григорианскому календарю. В 2021 году католики отмечали праздник Светлого Воскресения Христова еще 4 апреля.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил православных христиан с Пасхой. Также верующих поздравил с праздником мэр Москвы Сергей Собянин.

Читайте также: Пасха-2021: что означает самый главный православный праздник

Папа Римский Францисквера в БогаПасха
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Христос воскресе!

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Откровения дочки Ефремова: смена пола и пьющая родня

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

А соловьи уже пробуют голос

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

«Птичка», любовь моя: как дети в Москве спасали животных

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Отправим зэков строить БАМ

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Путин и Зеленский: место встречи изменить еще можно

Игорь Шестаков
Игорь Шестаков

Телевидение становится ресурсом для продвинутых

Все мнения
О проекте