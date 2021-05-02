Папа Римский поздравил православных христиан с Пасхой

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Папа римский Франциск поздравил с Пасхой православных христиан. Они отмечают праздник Светлого Воскресения Христова в воскресенье, 2 мая.

С поздравительной речью понтифик выступил в ходе традиционного воскресного обращения к католикам из окна Апостольского дворца Ватикана.

— Направляю наилучшие поздравления нашим братьям и сестрам православных церквей, восточных и латинских католических церквей, которые сегодня отмечают праздник Пасхи согласно юлианскому календарю. Пусть воскресший Господь наполнит их светом и миром и поддержит общины, которые живут в особенно сложных ситуациях. Хорошей им Пасхи! — заявил Папа Римский.

В Римско-католической и протестантских церквах дату Пасхи определяют по григорианскому календарю. В 2021 году католики отмечали праздник Светлого Воскресения Христова еще 4 апреля.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил православных христиан с Пасхой. Также верующих поздравил с праздником мэр Москвы Сергей Собянин.

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