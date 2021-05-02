Пасха-2021: что означает самый главный православный праздник

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Православная Пасха наступила в воскресенье, 2 мая. Во всех христианских храмах страны проводятся праздничные богослужения.

Этот религиозный праздник считается одним из важнейших в православии. Он также знаменует окончание Великого поста. В этот день, например, в храме Христа Спасителя праздничные богослужения проводит патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Богослужения проходят в Казанском соборе на Красной площади, храме Вооруженных сил Российской Федерации, храме святителя Николая Мирликийского в Хамовниках, Воскресенском Ново-Иерусалимском мужском монастыре и в других православных церквях, отмечает РИАМО.

Вместе с тем накануне праздника патриарх Кирилл освятил куличи в храме Христа Спасителя. Помимо этого, в Великую субботу в Иерусалиме сошел Благодатный огонь, частицу которого доставили в Москву.

Ежегодно это традиционное мероприятия проводят в храме Гроба Господня. Согласно армянский и греческой традициям, Благодатный огонь называется Святым Светом. Этот огонь выносят из Гроба Господня во время особого богослужения в Великую субботу. Этот ритуал символизирует выход из гроба света истинного, отмечает «Царьград».

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