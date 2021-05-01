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Патриарх Кирилл освятил пасхальные куличи
Фото: АГН Москва

Патриарх Кирилл освятил пасхальные куличи

Юлия Павлушова

Общество

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил куличи у столичного храма Христа Спасителя. Об этом в субботу, 1 мая, сообщает РИА Новости.

Перед обрядом патриарх провел торжественную литургию в храме Христа Спасителя.

В Великую субботу, последний день перед Воскресением Христовым, вспоминают погребение Иисуса Христа и его сошествие в ад, а также готовятся встретить Воскресение Христово.

Верующие соберутся в храме вечером для встречи Воскресения Христова.

Ранее Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме.

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