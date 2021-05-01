Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме
Благодатный огонь появился в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Об этом сообщает РИА Новости в субботу, 1 мая.
Патриарх Иерусалимский Феофил III раздал его служителям Греческой церкви и представителям других конфессий, владеющих храмом Гроба Господня.
Благодатный огонь олицетворяет нерукотворный свет Воскресения Христова, он считается святыней для верующих.
Его появление в канун православной Пасхи по молитвам православного патриарха, духовенства и тысяч паломников, несмотря на регулярность, называют «чудом схождения Благодатного огня».
Благодатный огонь будет роздан представителям 11 стран, среди которых Россия, Украина, Румыния, Молдавия, Белоруссия и другие.
В Москву святыню доставят представители делегации Фонда Андрея Первозванного. Они привезут огонь к пасхальному богослужению в храм Христа Спасителя.
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