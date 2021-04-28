«Победа над смертью»: что важно знать о Благодатном огне и может ли он не загореться

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Благодатный огонь доставят из Иерусалима в Москву 1 мая, и его распространят по большинству московских храмов. О том, что важно знать о святыне, может ли огонь не загореться и о чем важно думать при его зажжении, узнала «Вечерняя Москва».

Святой огонь, который каждый год накануне православной Пасхи появляется в храме Гроба Господня в Иерусалиме, традиционно доставят в храм Христа Спасителя. В этом году, как и годом ранее, его транспортировка будет проходить в условиях ограничений из-за пандемии коронавируса.

Самое главное

Настоятель храма Всемилостивого Спаса в московском Митине, священник Григорий Геронимус рассказывает, что на протяжении многих столетий в Иерусалиме в храме Гроба Господня каждый год в Великую субботу ожидается особый огонь. Православные христиане называют его Благодатным огнем.

— Православный патриарх Иерусалима входит в небольшую пещеру, расположенную в самом центре храма, Кувуклию, где находился Гроб Господень, то самое место, где был погребен Господь Иисус Христос. Выходит патриарх с зажженными свечами, с тем самым Благодатным огнем, — говорит Геронимус.

Священник добавляет, что огромное количество паломников собирается в этот день у храма Гроба Господня, чтобы получить Благодатный огонь. Этот огонь развозится по разным странам.

— Особой радостью для православных верующих бывает день Пасхи, пасхальная радость, которая еще дополняется радостью от получения Благодатного огня, — добавляет Геронимус.

По его словам, Благодатный огонь — это символ победы Христа над смертью. Священник приводит цитату из Евангелия, согласно которой «свет светит во тьме, и тьма не может его объять».

— Действительно, вся тьма мира не может погасить даже одну маленькую свечку. Добро, любовь, добрые дела сильнее, чем все эти скорби и трудности, которые подчас встречаются нам в нашей жизни, — добавил он.

Чудо?

По словам Геронимуса, Благодатный огонь не обладает никакими чудотворными свойствами. Это просто традиция, которая напоминает о воскресении Христа. Священник добавляет, что сегодня существует множество теорий и версий появлении Благодатного огня.

— Но я могу сказать только то, что существует такая традиция — зажжение огня, — говорит священник.

Заместитель декана исторического факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, священник Филипп Ильяшенко рассказывает, что Благодатный огонь — это иррациональное явление — не искусственное, не материальное.

— Чудесное явление. Сначала визуальное, а потом проявляющее целый ряд физических свойств огня. Сначала языков пламени, которые появляются под куполом храма и спускаются вниз, можно касаться руками, можно умывать ими лицо, и ожога не будет. В дальнейшем все свойства огня появляются — начинает обжигать и жечь, — говорит Ильяшенко.

Без зажигалок

Священник рассказывает, что перед пасхальной ночью в храме Гроба Господня совершается особая служба святого огня. В храм входит только православный патриарх, его проверяют, чтобы он не пронес спичек или зажигалок, говорит Ильяшенко.

— Входит в пещеру. Дверь закрывают. Храм переполнен танцующими, свистящими арабами, которые объявляют свою радость от того, что должно произойти. А дальше под сводом храма появляются полотнища пламени, которые спускаются вниз. Они не обжигают, — поясняет Ильяшенко.

После того как патриарх с пучками горящих свечей выходит из пещеры, огонь начинает спускаться, зажигаются лампады паломников.

А может не загореться?

Благодатный огонь не может не загореться, считает Геронимус. По его словам, такого на протяжении многих столетий не было ни разу. Однако в истории был случай, когда огонь сошел не в пещере, а на входе в храм.

— Это был год, когда не было возможности православному духовенству войти внутрь храма по причине того, что там были другие люди, которые не впускали в храм. А чтобы не загорелся — такого не было на протяжении многих и многих столетий, — рассказывает Геронимус.

Священник Ильяшенко в свою очередь дополняет, что «однажды неправославные заплатили деньги семье арабов, которая хранит ключи от Гроба Господня, чтобы те не пустили к гробу православного».

— Неправославный зашел туда. И огонь под сводом появился, а вниз не спускается, пламя зажечь невозможно. Потому что нет православного патриарха. И ударила молния. Сейчас одна из колонн Кувуклии пробита молнией. Когда патриарх вышел оттуда, его чуть не убили. Больше таких экспериментов не было, — говорит Ильяшенко.

О чем думать?

Доставленный 1 мая в Москву Благодатный огонь распространят по большинству московских приходов. Верующие смогут зажечь свои фонарики и на пасхальный крестный ход пойти с Благодатным огнем в руках.

Как говорит Геронимус, думать на Пасху можно о том, что на свете есть такая радость, по сравнению с которой даже самые большие наши горечи и трагедии — это ничто.

— Радость о воскресшем Христе, — добавил он.

Ильяшенко добавляет, что Благодатный огонь — это великая святыня. Поэтому подходить к нему нужно с благоговением, говорит священник. Также важно помнить, подчеркивает он, что к моменту прибытия в Россию Благодатный огонь уже имеет все физические свойства обычного. Поэтому с ним нужно осторожно обращаться, иначе есть риск получить ожоги или вовсе устроить пожар.

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