Вербное воскресенье: что надо знать и что можно делать

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Вербное воскресенье, или Вход Господень во Иерусалим, — один из главных праздников у православных, который в этом году отмечается 25 апреля. О том, что нужно знать про праздник, чего категорически нельзя делать в этот день и можно ли покупать вербу, — в материале «Вечерней Москвы».

В 2021 году православные христиане будут отмечать Светлое Христово Воскресение 2 мая. Иудейский Песах пришелся на 28 марта, а вот католики встретили Пасху 4 апреля.

Основы основ

По словам заместителя декана исторического факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, священника Филиппа Ильяшенко, Вербное воскресенье — один из 12 главных праздников церковного года. Его особенность в том, что он предшествует празднику Пасхи Христовой, Воскресению Христову.

— Фактически Лазаревой субботой (канун Вербного воскресенья) заканчивается Великий пост. С этих дней начинаются особые дни между Великим постом и Пасхой Христовой. Если говорим о верующих церковных людях, об убеждениях, о содержательной составляющей, в этот день надо быть в храме, в этот день надо быть участником богослужебных действий, тайны совершения Божественной литургии, — говорит Ильяшенко.

По его словам, Вербное воскресенье остается периодом постных дней, поэтому «разговение с мясной пищей, молочной, животного происхождения нужно оставить до Пасхи». Также Ильяшенко напоминает, что праздник имеет смысл только в контексте церковной жизни.

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

— Если мы говорим о том, что мы, верующие люди, хотели бы в последние шесть дней земной жизни нашего Бога, Господа Иисуса Христа, пытаться быть его спутниками. Если не быть спутниками, то хотя бы как-то иметь какое-то к этому отношение. Для нас это день внешнего торжества и внутренней трагедии. Потому что сегодня те, кто приветствует его на входе в Иерусалим, послезавтра будут кричать: «Распни его!» Для верующего человека — это проблема не двух тысяч лет назад. Это событие происходит здесь и сейчас, — говорит Ильяшенко.

Когда люди грешат, отмечает священник, они тем самым «распинают Иисуса»:

— Он умирает за наши грехи, чтобы мы не делали больше дурных поступков.

Ильяшенко добавляет, что в праздник нужно вспомнить о том, кто ты, и постараться провести день с Богом.

— Чтобы встретить Пасху, нужно не только дежурно сходить на крестный ход, поглазеть. Но и поучаствовать в тех событиях, крестном ходе. Это не просто весеннее хождение со свечами ночью, — добавил он.

Верба: зачем нужна и что с ней делать

По словам священника, не стоит обрывать ветки вербы и портить городские насаждения. Если есть возможность аккуратно срезать в лесу веточки, то лучше так и сделать. Нет — можно веточки купить, в этом нет святотатства.

— Здесь главная задача — не поганить природу. И важно понимать, что верба — некий символ. В нем нет какой-то мистики, — добавил Ильяшенко.

По словам священника, ветки вербы — символ празднования Входа Господня в Иерусалим. При входе в Иерусалим Иисуса встречала толпа с пальмовыми ветвями. Но так как в России пальмовых ветвей не найти, их заменили на вербу.

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

— Верба — знамя победы над смертью. Поэтому мы ее освящаем, приносим домой, ставим перед иконами в красный угол на весь год, — сказал священник.

Также священник отмечает, что вербу можно заготовить как непосредственно перед праздником, так и за несколько дней до него. Главное, чтобы на праздник она была распустившейся.

— Это практический вопрос, связанный с сохранностью вербы. Если срежешь сегодня, поставишь в воду, то она не засохнет. А если положишь на батарею, даже завтра, то она засохнет, — сказал он.

Он так же отметил, что через год ветки вербы, как освященную вещь, «нельзя выкидывать на помойку». Ее лучше сжечь на костре. Ильяшенко также призвал позаботиться о природе и не набирать много веток вербы:

— Пусть лучше будут маленькие святыньки.

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