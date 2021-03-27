Католическая и православная Пасха — 2021: как рассчитываются даты празднования

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Главный христианский праздник, как правило, отмечается весной, когда природа переживает обновление. Еще в древние времена люди с радостью встречали весеннее равноденствие.

Однако спустя века разные христианские ветви стали отмечать Пасху не в сам момент равноденствия. Раньше христианское Светлое Христово Воскресение совпадало с иудейским праздником Песах в память Исхода из Египта. Оказывается, события Страстной недели и христианской Пасхи произошли в то время, когда жители Иерусалима собирались отмечать Песах.

Еще в начале своего зарождения христианство было близко к иудейской традиции. Но позже, когда вероисповедание превратилось во всемирную религию, оно отошло от иудаизма. Были пересмотрены все основные вехи, в том числе и время празднования Пасхи.

Для того чтобы рассчитать день, еще в 325 году была разработана специальная методика. Ее назвали «правилом пасхалий», которое гласит, что Светлое Христово Воскресение наступает в первый воскресный день после первого полнолуния начиная от весеннего равноденствия. Тогда пользовались юлианским календарем, который был введен Юлием Цезарем в 45 году до нашей эры. Наступление Пасхи рассчитывали по солнечно-лунной системе.

При этом позже произошли изменения. Христианство поделилось на разные ветви: католическую, которая следует правилу григорианской пасхалии, и православную (александрийская пасхалия).

Итак, с 1583 года католическая церковь для расчета Пасхи берет день весеннего равноденствия — 21 марта — по григорианскому (солнечному) календарю, отмечает ФАН. Тем временем православные используют в качестве основы юлианский (солнечно-лунный) календарь. Уточняется, что пасхальное полнолуние, согласно александрийской пасхалии в XX–XXI веках, наступает на 4–5 дней позже реального астрономического полнолуния из-за накопившихся погрешностей.

Существует еще одно правило: православная Пасха, в отличие от католической, празднуется после иудейского Песаха. Таким образом сохраняется последовательность библейских событий. Выходит, что дело не только в том, что юлианский календарь, по которому живет православная церковь, отстает от григорианского на 13 дней.

Пасха ежегодно отмечается в разные даты, как и привязанные к ней важнейшие праздники — Троица, Лазарева суббота и так далее.

Напомним, что в 2021 году православные христиане будут отмечать Светлое Христово Воскресение 2 мая. Иудейский Песах приходится на 28 марта, а вот католики встретят Пасху 4 апреля.

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