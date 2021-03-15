Великий пост — 2021: что и по каким дням можно и нельзя есть

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Православные христиане будут придерживаться строгости в питании в течение семи недель. Великий пост, стартовавший с 15 марта, завершится 1 мая. За это время люди должны «очиститься» телом и мыслями. Что можно и нельзя делать в течение этих 48 дней выяснил Nation News.

Великий пост считается подготовкой к Пасхе. Человек должен встретить этот праздник духовно очищенным, поэтому людям желательно ограничить себя не только в еде, но и в греховных поступках, мыслях и так далее. В это время разрешается есть только продукты растительного происхождения: фрукты, овощи, соевые заменители мяса и молока, морепродукты. Нельзя есть красное мясо, птицу, рыбу, яйца и молочную продукцию. Желательно отложить в сторону кондитерские изделия, в приготовлении которых были использованы продукты из вышеперечисленного списка.

Существует специальное питание по дням для тех, кто строго придерживается поста. Например, 15 и 30 апреля (первый и предпоследний дни поста — прим. «ВМ») стоит воздержаться от приема любой пищи. Горячую еду без масла разрешено есть 16, 18, 22, 25 и 30 марта, а также 1, 6, 8, 13, 20 апреля и 1 мая. С 17 марта по 23 апреля по понедельникам, средам и пятницам, а также на Страстной неделе (с 26 по 29 апреля) нужно придерживаться сухоедения. То есть в эти дни можно употреблять только пищу растительного происхождения, которая не подвергалась термической обработке. В среду, 7 апреля, отмечается праздник Благовещения, поэтому в рационе можно использовать рыбу и немного вина.

Горячую пищу с маслом разрешается употреблять 20, 21, 27, 28 марта и 3, 4, 10, 11, 17, 18 апреля. В Лазареву субботу, которая в этом году отмечается 25 апреля, также можно употреблять рыбу и вино.

Тем временем патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился с обращением к верующим в связи с началом Великого поста. Как сообщил «Царьград», патриарх призвал граждан «укрепиться в благочестии», а также назвал опасность, которая может грозить каждому. Так, глава Русской православной церкви обозначил способность людей «вбирать в себя все, что нас окружает, часто безо всякого разбора». По его словам, праздность может быть синонимом греха.

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