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Священник рассказал, как правильно питаться в Великий пост
Фото: pexels.com / Gustavo Fring

Священник рассказал, как правильно питаться в Великий пост

Елизавета Борисова

Общество

В понедельник, 15 марта, у православных христиан начался Великий пост. По мнению большинства, это время добровольных ограничений, прежде всего в питании. Люди используют этот момент в двух случаях — отказ от еды из-за соблюдения традиций или же как повод похудеть.

Настоятель храма Всемилостивого Спаса в столичном Митине, священник Григорий Геронимус рассказал, что настоящий пост должен соблюдаться очень строго в течение 48 дней. В первые три дня противопоказано любое употребление пищи.

— Прежде важно посоветоваться со своим священником и взвесить все за и против, потому что кому-то поститься не позволяет здоровье, кому-то — другие жизненные обстоятельства, — посоветовал настоятель.

Если человек все же взял на себя такую ответственность, то ему придется строго соблюдать не только первую неделю поста, но и последнюю перед Пасхой. В период поста нельзя употреблять молочные и мясные продукты, а также рыбу. В рацион можно вносить исключительно пищу растительного происхождения: фрукты, овощи, бобовые, орехи.

Однако в середине поста действуют послабления. В выходные дни не возбраняется выпить немного виноградного вина, можно употреблять масло, сообщает Пятый канал.

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диеты и похудениетрадицииВеликий пост
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