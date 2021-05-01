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Патриарх Кирилл поздравил россиян с наступающей Пасхой
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Патриарх Кирилл поздравил россиян с наступающей Пасхой

Виктория Родимкина

Религия

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил верующих с предстоящей Пасхой и призвал проявить милосердие к людям, особенно во время пандемии. Это следует из пасхального послания патриарха.

Пасха или Воскресение Христово в Русской православной церкви в этом году приходится на 2 мая.

— Дорогие мои, сердечно поздравляю вас с великим праздником Пасхи и желаю вам крепкого здравия и щедрот от Жизнодавца Иисуса, — говорится в поздравлении патриарха Кирилла.

По его словам, в условиях пандемии коронавируса важно оказывать помощь тем, кто болен или лишился близких и средств к существованию. Патриарх напомнил, что недавно из-за введенных на фоне пандемии ограничений многие не могли приходить в храмы. Приобретенный опыт показал, отметил глава РПЦ, насколько важно использовать любую возможность поучаствовать в совместной молитве, передает РИА Новости.

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Патриарх Московский и всея Руси КириллПасхапоздравление
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