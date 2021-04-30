Великая суббота — 2021: названы традиции и приметы этого дня

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Великая, или по-другому Страстная суббота наступит в этом году 1 мая. Это последний день накануне Пасхи.

Что вспоминают в этот день

Считается, что Великая суббота является днем скорбного покоя. Иисус Христос завершил земное служение. Согласно Евангелию, в этот день первосвященники и фарисеи отправились к прокуратору Понтию Пилату с просьбой поставить охрану возле гроба «обманщика» Иисуса, чтобы его тело не было украдено ночью его учениками.

Понтий Пилат приказал завалить вход в пещеру, где был погребен Спаситель, камнями, а также поставить там стражу.

Благодатный огонь

В этот день каждый год проводится церемония схождения Благодатного огня. Он символизирует свет, несущий учение Христа. Начало мероприятия проходит около 15 часов в храме Гроба Господня. Потом частицы этого огня доставляют во все православные страны. В их числе есть и Россия. Считается, что в первые минуты благодатный огонь практически не жжется, и им даже можно «умываться».

Пост

Это особенный день. По законам церкви, это единственная постная суббота в году, когда христиане должны соблюдать максимально строгие отношения в питании. При этом в предпасхальную субботу пост не так строг, как в Страстную пятницу. Например, можно есть горячую пищу, добавлять в еду растительное масло. Пока не наступила Пасха, запрещены все продукты животного происхождения.

В этот день также начинаются освящения куличей и яиц в храмах.

Что можно и нельзя

Великую субботу стоит посвятить отдыху, молитвам и духовной подготовке к Пасхе. На Руси в этот день запрещалась любая работа, даже готовить еду было нельзя. Поэтому хозяйки старались управиться до субботы с приготовлением пасхального стола.

А те, кто не успевал это сделать вовремя, боясь осуждения готовили тайно. Кроме того, завершая подготовку к Пасхе, женщины старались не есть и не пить. В эту дату также было наложено табу на увеселительные мероприятия, развлечения, смех, пение (кроме молитвенного), пустые разговоры и подобное. Субботу Страстной недели надо было проводить в тишине и молитве, отмечает ФАН.

Приметы

На Руси верили, что лето будет таким, какой будет погода в Страстную субботу. Кроме того, считалось, что если девушка бодрствует в ночь с пятницы на субботу в предпасхальную неделю, то это сулит скорое и счастливое ее замужество. Помимо этого, в древности верили, что если опустить пасхальное яйцо в воду в Великую субботу, то она станет целебной.

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