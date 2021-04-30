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Народный календарь. Как правильно провести Страстную субботу, 1 мая
Фото: pixabay.com

Народный календарь. Как правильно провести Страстную субботу, 1 мая

Василий Плиткин

Общество

В Страстную, или Великую субботу православные христиане вспоминают погребение и пребывание Иисуса Христа во гробе и Его сошествие в ад.

В Библии сказано, что. Спаситель опустошил ад, забрал с собой Адама, Еву, всех праведников и привел их в райскую обитель. Тем самым он завершил искупления за всех людей. В Страстную субботу в Иерусалимском храме Воскресения происходит схождение Благодатного огня. По традиции в этот день хозяйки готовят пасхальные блюда и красят яйца, люди мирятся с обидчиками и каются в своих грехах.

В этот день постящимся разрешается есть невареную растительную пищу: хлеб, соль, сухофрукты, сырые овощи и фрукты, орехи, мед. Алкоголь пить нельзя. Под запретом уборка, домашние дела, физическая работа, охоты и рыбалка. Запрещено отмечать дни рождения и свадьбы. Люди верили, что в этот день нельзя занимать деньги и вещи, это «выносит» счастье и достаток из дома.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Народный календарь. Как правильно провести Страстную субботу, 1 мая

Приметы на Страстную субботу гласили, что какая погода в этот день. Таким и лето будет, если вы услышали кукушку, то грядет потепление. Если зацвела рябина– тепло будет стойким, а если черемуха – идет похолодание.

1 мая во многих странах отмечается День труда. Первоначально он носил название День международной солидарности трудящихся.

181 год назад в Англии появились первые в мире почтовые марки. 77 лет назад была учреждена медаль «За оборону Москвы».

В этот день родились советский и российский писатель Виктор Астафьев, российская журналистка Елена Ханга, белорусская певица Ядвига Поплавская.

Именины отмечают Кузьма, Феликс, Виктор, Виссарион, Михаил, Василий, Тамара, Ефим.

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