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В Страстную пятницу православные христиане вспоминают распятие и смерть Иисуса Христа, которого арестовали фарисеи иприговорили к смерти через распятие на горе Голгофа. Страстная пятница приходится на последнюю неделю Великого поста.

В этот день христиане соблюдают особо строгий пост, им разрешается только есть хлеб и пить воду. Церковь запрещает в этот день ругаться, поминать черта, шить, стирать, вязать и брать в руки земледельческие инструменты.

Люди верили, что испеченный в этот день хлеб сможет лечить болезни, а если в этот день отлучить младенца от груди, он вырастет здоровым и крепким. Те, кто веселится в этот день, весь год будет плакать.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Народный календарь. Что можно и чего нельзя делать в Страстную пятницу, 30 апреля

Приметы погоды гласили, что если на цветках вишни много пчел сидит, то урожай ягод будет хорошим. Если пчелы летают лениво и недружно, меда будет мало. Если грачи кричат и летают, то погода будет ясной.

30 апреля отмечаются Международный день джаза и День пожарной охраны России

76 лет назад советские воины водрузили Знамя Победы над рейхстагом в Берлине. 50 лет назад в Москве на Ленинских горах открылся новый цирк

В этот день родились датский кинорежиссер Ларс фон Триер, певцы Филипп Киркоров и Андрей Губин, актер Николай Фоменко.

Именины отмечают Адриан, Федор, Александр, Михаил.

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