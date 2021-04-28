Фото: Светлана Колоскова

Народно-христианский праздник Чистый, или Великий четверг в этом году отмечается 29 апреля. Православные христиане в этот день вспоминают Тайную Вечерю Иисуса Христа с 12 апостолами. Той ночью иудейские первосвященники вынесли Иисусу смертный приговор, поэтому ночь с четверга на пятницу считается страшным временем в православии.

По традиции в этот день люди рано просыпаются и купаются. Считается, что в этот день вода смывает не только грязь с тела, но и грехи с души. В этот день принято тщательно убирать дом, выбрасывать лишние вещи, хозяйки начинали печь куличи и красить яйца. В этот день нельзя веселиться, петь, танцевать, гадать. Не стоит злиться, обижаться, думать о плохом, печь куличи до окончания уборки и давать деньги в долг.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Народный календарь. Что нужно и чего нельзя делать в Чистый четверг, 29 апреля

Приметы погоды обещали хороший урожай хлеба, если в этот день вы услышите гром, если на улице солнечно, можно высаживать рассаду капусты.

В этот день отмечается Международный день танца.

108 лет назад швед Гидеон Сундбек запатентовал застежку «молния». 21 год назад Германия передала России фрагменты подлинной Янтарной комнаты. Изначально она была подарена Фридрихом Вильгельмом I в качестве дипломатического подарка Петру I. Во время Великой Отечественной войны Янтарную комнату оккупанты вывезли в Кенигсберг.

В этот день родились российский лингвист Андрей Зализняк, актрисы Лариса Удовиченко, Ума Турман, певица Линда.

Именины отмечают Ирина, Ника, Василиса, Галина, Михаил, Павел, Леонид.

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