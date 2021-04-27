Фото: pixabay.com

В народном календаре 28 апреля называли в честь одного из апостолов от 70-ти Пуда - Пудов день. Существует поверье, что если человек в этот день сломает ветку рябины, то будет страдать от невыносимой зубной боли. От нее сможет спасти следующее: не срывая новую ветку, страдающий от боли должен ее погрызть.

В этот день нельзя делиться с близкими сокровенным, считается, что тайну узнают другие люди. В эту среду нельзя переносить пчел с места зимовки в улей. Не рекомендуется в этот день перетряхивать подушки и матрасы, чтобы не вытрясти свое счастье.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Народный календарь. Что запрещено делать 28 апреля, чтобы не страдать от невыносимой зубной боли

Приметы погоды обещали потепление, если в этот день вы услышите крики грачей. Если днем ясно, а к вечеру сгущаются облака, значит, ночью будет дождь.

28 апреля отмечаются Всемирный день охраны труда и День работников скорой медицинской помощи.

458 лет назад в Москве появилась первая типография первопечатников Ивана Федорова и Петра Мстиславца. 107 лет назад в США был запатентован воздушный кондиционер. 74 года назад знаменитый этнограф Тур Хейердал отправился в путешествие на папирусном плоту «Кон-Тики». 20 лет назад в космос отправился первый турист, американский миллионер Деннис Энтони Тито.

В этот день родились немецкий бизнесмен Оскар Шиндлер, актеры Донатас Банионис, Пенелопа Крус, Джессика Альба, советская детская писательница Валентина Осеева.

Именины отмечают Трофим, Федор, Севастьян, Александр, Леонид, Анастасия, Василиса, Лукьян.

Читайте также: Народный календарь. Почему нельзя обманывать и льстить 27 апреля