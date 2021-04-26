Кадр из фильма «Как отделаться от парня за 10 дней»

В народном календаре 27 апреля называли Мартыном Лисогоном в честь святителя Мартина Исповедника, Папы Римского. Люди верили, что в этот день нужно отказаться от лести и лжи, чтобы в будущем не возникло проблем с деньгами. Тот, кто ослушается и согрешит, навлечет безденежье не только на себя, но и на своих близких.

Наши предки в этот день наблюдали за поведением птиц и лисиц. Ворон в этот день со двора лучше не гнать, чтобы они не наслали неприятности на дом, а если в этот день охотник поймает лисицу, то всю жизнь будет страдать из-за мошенников. В этот день нельзя ссориться и стирать одновременно вещи жены и мужа.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Народный календарь. Почему нельзя обманывать и льстить 27 апреля

Приметы погоды гласили, что если в этот день вы увидели пчел, то весна будет теплой. Если из березы много сока вытекает, то осень будет поздней.

27 апреля в России отмечаются День парламентаризма и День вахтовика.

113 лет назад фигурное катание было впервые включено в программу Олимпийских игр. 56 лет назад в США запатентованы подгузники «Памперс».

В этот день родились американский художник и изобретатель Сэмюэл Морзе, актеры Евгений Моргунов, Анук Эме, Анна Каменкова, Александр Лазарев — младший, российский детский хирург Леонид Рошаль.

Именины отмечают Мартин, Валентин, Антон, Александр.

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