Самолет с Благодатным огнем приземлился в Москве

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Самолет, на борту которого был Благодатный огонь, совершил посадку в столице. Об этом стало известно в субботу, 1 мая.

Уточняется, что Благодатный огонь привезут на пасхальную службу в храм Христа Спасителя. Кроме того, прибытие рейса с христианской святыней в аэропорту ожидали служители других московских храмов, они также получат ее частицу, сообщает РИА Новости.

Ранее «ВМ» писала, что Благодатный огонь будет доставлен из Тель-Авива в Москву спецрейсом. Его перевозку осуществляет фонд Андрея Первозванного.

Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме днем 1 мая. Патриарх Иерусалимский Феофил III раздал его служителям Греческой церкви и представителям других конфессий, владеющих храмом Гроба Господня.

Благодатный огонь олицетворяет нерукотворный свет Воскресения Христова, он считается святыней для верующих. Его появление в канун православной Пасхи по молитвам православного патриарха, духовенства и тысяч паломников называют «чудом схождения Благодатного огня».

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