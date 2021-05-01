«Греха в этом нет»: как освятить кулич и яйца дома

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В России православные готовятся к главному церковному празднику — Светлому Христову Воскресению. Среди давних традиций — освящение куличей, творожных пасх и крашеных яиц, которые затем хозяйки выставляют на праздничный стол. Во многих храмах пасхальные яства освящают в Великую субботу. Однако в эпоху пандемии далеко не каждый может побывать на службе. «Вечерняя Москва» узнала у священнослужителя, можно ли в домашних условиях освятить кулич и праздничную еду.

По словам протоиерея Андрея Громова, освещение куличей положено проводить в Великую субботу, которая в этом году выпадает на 1 мая, с утра до позднего вечера.

— По традиции прихожане кладут все праздничные продукты в корзинки. Придя в церковь, они ставят их для освящения на общий стол. Освещать кулич можно и в сам пасхальный день, но лучше это сделать накануне торжества.

Если у человека нет возможности посетить храм и отстоять службу, то освятить праздничные яства можно самостоятельно в домашних условиях.

— В этом нет никакого греха, — отметил священник. — Тем более в прошлом году, когда храмы для посещения были закрыты, прихожане освящали куличи сами.

Собеседник «ВМ» пояснил, что в храмах чин благословления куличей, пасх и яиц производится с прочтением специальных молитв и пением тропаря Великой субботы.

— Тем же, кто будет освящать продукты дома, достаточно пропеть пасхальный тропарь и покропить куличик, пасхальные яйца и другие яства, приготовленные к праздничному столу, святой водой.

Сделать это можно с помощью кропила — приспособления для разбрызгивания святой воды во время богослужения — либо рукой.

— Окуните пальцы в святую воду и крестообразно проведите ими по куличам и остальным продуктам. При этом необходимо проговаривать: «Во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь».

Протоиерей отметил, что этого обряда достаточно, чтобы «Господь благословил праздничную трапезу».

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