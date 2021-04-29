Священник рассказал, что нельзя освящать на Пасху в храме

пасха / Фото: Анна Быкова

Крепкий алкоголь приносить в храм на Пасху для освящения нельзя: например, бутылку водки не освятят. А вот остальные продукты, даже мясные, можно. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал настоятель храма Всемилостивого Спаса в московском Митине, священник Григорий Геронимус.

— Конечно, не стоит приносить в храм для освящения крепкие спиртные напитки, да еще в большом количестве. Это вещь опасная, особенно в период праздников. Церковь не благословляет. Поэтому освящение таких напитков, если кто-то принес бутылку водки, невозможно, — сказал Геронимус.

Он отметил, что приносить на освящение в храм можно любые другие продукты на усмотрение верующего. И даже мясные.

— На Пасху освящают традиционно куличи, пасхи, продукты, приготовленные в специальных формах. Конечно, и пасхальные яйца, которые могут быть как однотонные, так и раскрашенные вручную узорами и надписями, — сказал он.

Священник добавил, что если в семье удается организовать совместное раскрашивание яиц — «это прекрасно: это сплачивает всю семью». Также он отметил, что не воспрещается украшать яйца специальными наклейками, если у верующего нет возможности раскрасить их своими руками.

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