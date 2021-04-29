Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Священник рассказал, что нельзя освящать на Пасху в храме
пасха / Фото: Анна Быкова

Священник рассказал, что нельзя освящать на Пасху в храме

Марина Найденкова

Общество

Крепкий алкоголь приносить в храм на Пасху для освящения нельзя: например, бутылку водки не освятят. А вот остальные продукты, даже мясные, можно. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал настоятель храма Всемилостивого Спаса в московском Митине, священник Григорий Геронимус.

— Конечно, не стоит приносить в храм для освящения крепкие спиртные напитки, да еще в большом количестве. Это вещь опасная, особенно в период праздников. Церковь не благословляет. Поэтому освящение таких напитков, если кто-то принес бутылку водки, невозможно, — сказал Геронимус.

Он отметил, что приносить на освящение в храм можно любые другие продукты на усмотрение верующего. И даже мясные.

— На Пасху освящают традиционно куличи, пасхи, продукты, приготовленные в специальных формах. Конечно, и пасхальные яйца, которые могут быть как однотонные, так и раскрашенные вручную узорами и надписями, — сказал он.

Священник добавил, что если в семье удается организовать совместное раскрашивание яиц — «это прекрасно: это сплачивает всю семью». Также он отметил, что не воспрещается украшать яйца специальными наклейками, если у верующего нет возможности раскрасить их своими руками.

Читайте также: «Победа над смертью»: что важно знать о Благодатном огне и может ли он не загореться

алкогольхрамПасха
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Деккер
Ольга Деккер

Спасаемся от переедания, соблюдая режим питания

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Аленушка да Иванушка — самые близкие люди на свете

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Афганский исход: войска исчезнут, война останется

Павел Семенов
Павел Семенов

И молодец, что спел: Бернес пожал бы руку лидеру Rammstein

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Спел, не подумав: «Любимый город» Тилля Линдеманна

Максим Иванцов
Максим Иванцов

Скоро в школу: как подготовить первоклашку за лето

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Труд или работа: почувствуйте разницу

Все мнения
О проекте