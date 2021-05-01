Спецборт с Благодатным огнем вылетел из Тель-Авива в Москву

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Благодатный огонь будет доставлен в Москву спецрейсом в субботу, 1 мая. Самолет, на котором перевозят христианскую святыню, вылетел из Израиля.

Уточняется, что прибытие самолета в российскую столицу ожидается после 20:00.

В храме Гроба Господня частицу Благодатного огня получил российский посол в Израиле Анатолий Викторов.

— При содействии Русской духовной миссии в Иерусалиме мы получили частицу Благодатного огня. Я очень горжусь, что мне как послу удалось выполнить почетную миссию: доставить частицу огня руководству фонда Андрея Первозванного, — приводит слова посла РИА Новости.

Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме днем 1 мая. Патриарх Иерусалимский Феофил III раздал его служителям Греческой церкви и представителям других конфессий, владеющих храмом Гроба Господня.

Благодатный огонь олицетворяет нерукотворный свет Воскресения Христова, он считается святыней для верующих. Его появление в канун православной Пасхи по молитвам православного патриарха, духовенства и тысяч паломников называют «чудом схождения Благодатного огня».

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