Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сергей Собянин поздравил православных россиян с Пасхой
Фото: vk / Сергей Собянин

Сергей Собянин поздравил православных россиян с Пасхой

Юлия Курганова

Город

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил православных россиян с Пасхой. Он подчеркнул, что этот день наполняет людей светлыми чувствами и укрепляет веру в жизнь.

— Сердечно поздравляю всех православных с Христовым Воскресением. Праздник Пасхи наполняет нас светлыми чувствами, укрепляет веру в жизнь, придает сил. Напоминает о том, как важно сохранять жизнелюбие, помогать друг другу и вместе преодолевать трудности. Желаю всем радости, благополучия и всего самого доброго! — написал мэр столицы на странице во «ВКонтакте».

Ранее в столичном храме Христа Спасителя началось пасхальное богослужение. Прямая трансляция богослужения доступна на телеканалах «Первый», «Россия 1» и «Спас».

Читайте также: Патриарх Кирилл поздравил православных верующих с Пасхой

Сергей СобянинПасхапоздравление
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Откровения дочки Ефремова: смена пола и пьющая родня

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

А соловьи уже пробуют голос

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

«Птичка», любовь моя: как дети в Москве спасали животных

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Отправим зэков строить БАМ

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Путин и Зеленский: место встречи изменить еще можно

Игорь Шестаков
Игорь Шестаков

Телевидение становится ресурсом для продвинутых

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Можно ли впихнуть невпихуемое всего в один закон

Все мнения
О проекте