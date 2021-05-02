Фото: vk / Сергей Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил православных россиян с Пасхой. Он подчеркнул, что этот день наполняет людей светлыми чувствами и укрепляет веру в жизнь.

— Сердечно поздравляю всех православных с Христовым Воскресением. Праздник Пасхи наполняет нас светлыми чувствами, укрепляет веру в жизнь, придает сил. Напоминает о том, как важно сохранять жизнелюбие, помогать друг другу и вместе преодолевать трудности. Желаю всем радости, благополучия и всего самого доброго! — написал мэр столицы на странице во «ВКонтакте».

Ранее в столичном храме Христа Спасителя началось пасхальное богослужение. Прямая трансляция богослужения доступна на телеканалах «Первый», «Россия 1» и «Спас».

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