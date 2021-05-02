Патриарх Кирилл поздравил православных верующих с Пасхой

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил православных верующих с Воскресением Христовым и призвал их стать добрее и внимательнее друг к другу с учетом уроков пандемии.

— Нынешняя Пасха — особенная. Эта особенность заключается в том, что напасть пандемии пройдет мимо и, оставив нам ряд важных уроков, все-таки покинет нас навсегда, — отметил патриарх.

Он добавил, что пандемия коронавируса стала напоминанием о хрупкости бытия и дала возможность людям убедиться в уязвимости всего, что казалось надежным и стабильным, и начать по-настоящему ценить дар Божий — жизнь.

Также предстоятель Русской православной церкви напомнил об ответственности и указал на то, что пренебрежение санитарными нормами, могут нанести человеку невосполнимый урон. В жизни все значимое складывается из выборов и решений, которые человек принимает каждый день.

— Наконец, еще один урок, возможно, самый главный — ценность живого человеческого общения, значимость не виртуальных, а реальных отношений друг с другом, — сказал глава РПЦ.

Он призвал верующих в пасхальные дни поразмышлять о жизни и увидеть ее через «призму пандемийных уроков», стать добрее, ответственнее и внимательнее друг к другу.

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