В столичном храме Христа Спасителя началось пасхальное богослужение

Фото: patriarchia.ru

В Москве началось патриаршее пасхальное богослужение в кафедральном храме Христа Спасителя.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит крестный ход, пасхальную заутреню и Божественную литургию.

Прямая трансляция богослужения доступна на телеканалах «Первый», «Россия 1» и «Спас».

Богослужение в Пасху начинается примерно за полчаса до полуночи. В начале совершается пасхальная полунощница. В полночь начинается крестный ход вокруг храма, который завершается возглашением «Христос воскресе!». После этого двери открываются, и Крестный ход входит в храм. Затем совершается короткое богослужение — пасхальная заутреня, на которой постоянно совершается каждение и возгласы «Христос воскресе!» и ответ всего народа «Воистину воскресе!». По окончании заутрени совершается божественная литургия.

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