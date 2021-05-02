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Путин поздравил православных христиан с Пасхой
Фото: Администрация президента РФ

Путин поздравил православных христиан с Пасхой

Полина Долганова

Внутренняя политика

Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан с праздником Пасхи.

— Праздник Пасхи, олицетворяющий торжество жизни, добра и справедливости, имеет огромное нравственное значение. Он пробуждает веру, надежду, стремление помогать ближним, — говорится в сообщении Кремля.

Глава государства отметил важность плодотворной деятельности Русской православной церкви и других христианских конфессий. По его словам, все они поддерживают гражданский мир и согласие в стране.

Путин добавил, что церковь заботится о продвижении высоких идеалов и традиций, а также воспитывает подрастающее поколение.

Ранее сообщалось, что президент посетил богослужение в честь Светлого Христова Воскресения в храме Христа Спасителя.

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кремльВладимир ПутинПасха
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