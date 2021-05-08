Рекордное количество пар заключили брак в кабинах Московской канатной дороги за день

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россия, Москва, Московская канатная дорога Карта всех событий

В субботу, 8 мая, в кабинах Московской канатной дороги на Воробьевых горах был установлен своеобразный рекорд. За один день сразу 30 пар молодоженов провели в них церемонию заключения брака. Об этом сообщила пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— Канатная дорога может попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Сегодня канатка впервые стала ЗАГСом — свою любовь в небе заключили 30 пар. Еще нигде в мире столько свадеб не играли в транспорте, — говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс Москвы».

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Уточняется, что саму процедуру в каждой кабине фиксировали 32 независимых эксперта. Свидетелями события стали судьи Книги рекордов Гиннесса из Лондона, к которым подключились при помощи телемоста.

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