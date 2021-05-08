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Невеста бросила жениха из-за незнания таблицы умножения
Фото: pixabay.com

Невеста бросила жениха из-за незнания таблицы умножения

Кирилл Николаев

Курьезы

В Индии невеста бросила жениха из-за незнания таблицы умножения. Об этом сообщает Inquirer.

По данным издания, у алтаря девушка попросила жениха перемножить числа от одного до девяти на два. Он не смог это сделать, и невеста отказалась обмениваться венками с молодым человеком. Родственники попытались отговорить девушку, но не получилось.

Позднее выяснилось, что это был брак по договоренности. Девушка сомневалась в умственных способностях жениха еще до торжеств, а на свадьбе просто решила проверить его. Семьи все-таки урегулировали конфликт мирным путем. Они договорились, что невеста вернет все подарки жениха.

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жених и невестасвадьбаИндия
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