Не знавшая о беременности женщина родила на борту самолета

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Американка, которая даже не подозревала о том, что находится на поздних сроках беременности, неожиданно начала рожать прямо на борту самолета. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным издания, вероятно, женщина не связывала прибавку в весе с возможной беременностью. На борту самолета находились медики, которые помогли пассажирке родить ребенка. Врачам ассистировали медсестры, которые были на борту лайнера.

Роды заняли всего три часа. Ребенок появился на свет на три месяца раньше срока, однако состояние здоровья малыша не вызывает опасений. По окончании полета маму и ребенка госпитализировали.

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