Стюардесса рассказала о детали, которая может спасти жизни пассажирам самолета

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Стюардесса украинской авиакомпании поделилась лайфхаком, который может помочь спасти жизни пассажиров на борту самолета. Роликом девушка поделилась в своем TikTok-аккаунте.

По ее словам, безопасно эвакуироваться при посадке борта на воду могут помочь маленькие желтые крючки, расположенные на крыльях каждого самолета.

Чтобы обезопасить пассажиров, необходимо прикрепить к крючкам специальный трос, находящийся в рамке аварийного выхода. Если сделать это правильно, каждый человек сможет ухватиться за канат и спуститься с самолета на воду.

Бортпроводница добавила, что крылья воздушного судна достаточно аэродинамичны, однако в случае эвакуации это может стать серьезным недостатком — во время посадки их поверхность начинает сильно скользить. Из-за этого пассажиры могут упасть и травмироваться.

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