Первый вылет из Санкт-Петербурга в Израиль состоится 27 апреля

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Первый рейс из Санкт-Петербурга в Тель-Авив состоится 27 апреля. Его выполнит авиакомпания Nordwind. Полеты будут проводиться каждую неделю по вторникам. Об этом сообщил аэропорт Пулково в социальной сети «ВКонтакте».

Уточняется, что из российской воздушной гавани самолет вылетит в 9:30. Прибытие в аэропорт имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве намечено на 14:25. Обратный рейс назначен на 15:25. Прилет в Санкт-Петербург состоится в 20:05.

При этом важно помнить о действующих санитарно-эпидемиологчиеских правилах, отмечают «Невские новости». На территорию Израиля разрешено въезжать только определенным категориям лиц. Среди них: жители государства, иностранные граждане, которые перенесли COVID-19 или прошли вакцинацию. Тут также важно добавить, что речь идет только о тех иностранцах, чьи члены семьи первой степени родства проживают в Израиле. Помимо этого, въезд в страну открыт для тех, кто состоит в браке с гражданином Израиля, студентов, специалистов, деятелей культуры, волонтеров и других категорий пассажиров после подачи специальной заявки.

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