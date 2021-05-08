Тяжела невесты доля: накануне Красной горки звезды рассказали, как играли свадьбы

Фото: Антон Кардашов / АГН Москва

В этом году около полутора тысяч московских пар решили заключить брак в преддверии праздника Красная горка (второе воскресенье мая). По народной примете считается, что брак, заключенный в этот день, будет долгими и крепкими. Накануне праздника «Вечерка» узнала, каких свадебных трендов придерживаются российские звезды.

Телеведущая Роза Сябитова недавно заявила, что, для того чтобы сыграть свадьбу, достаточно 70 тысяч рублей, а пышные застолья сейчас не в моде. По мнению свахи, гостей можно пригласить домой, а не в ресторан, и отметить торжество в узком семейном кругу. Так прошла свадьба дочери телеведущей Ксении. Влюбленные расписались в загсе, провели фотосессию, а после устроили праздничное застолье на территории загородного дома Розы Сябитовой.

Актриса Ольга Дибцева. Звезда «Холопа» в счастливом браке за бизнесменом Романом Бочаровым много лет. Молодожены просто расписались в загсе.

— Однажды у меня была фотосессия в свадебном платье, было очень волнительно. Я поняла, как на самом деле тяжело быть невестой, — отметила Дибцева. Но не все придерживаются подобной скромности.

Телеведущая Регина Тодоренко вышла замуж за музыканта Влада Топалова в 2019 году. Пара отметила свадьбу на шикарной итальянской вилле, которая стоит 4,5 миллиона рублей в неделю. Не экономили молодожены и на других вещах. Свадебная площадка была шикарно декорирована, арки и цветы превышали расходы на наряды и кольца.

А актриса Екатерина Волкова замужем за актером Алексеем Волковым уже 11 лет. Во время своей свадьбы, которая состоялась много лет назад, пара ограничилась скромным торжеством. Не было ни многочисленных гостей, ни свадебного танца, ни бросания букетов.

НАШ ОПРОС

Что вы знаете о Красной горке и традициях в этот день?

Борис Страхов 52 года, инженер:

— Красная горка — праздник любви, народный праздник. В этот день в 1966 году сыграли свадьбу мои папа с мамой. Они прожили вместе долгую и счастливую жизнь. Они не были религиозны, но вот получилось символично. Несмотря на времена СССР, народные празднике всегда были почитаемы, и их отмечали, несмотря ни на что.

Игорь Коротеев, тренер по восточным единоборствам и игре в го:

— На праздник Красная горка всегда много желающих сыграть свадьбу. Но связано это не с традицией, а с практической стороной жизни. Церковь всегда трактовала приготовления к вступлению в брак как период взаимного воздержания во всем По церковному уставу не венчают во время многодневных постов, а после окончания Великого поста почти девять недель никто не бракосочетается. А любить друг друга надо каждый день вне зависимости от дней календаря.

Нелли Восканян 20 лет, студентка, будущий социолог:

— Красная горка — православный праздник, посвященный воспоминанию явления Христа. Кроме этого, это важный день для девушек, поскольку в это время проводилась ярмарка невест, которая сопровождалась веселыми танцами и кострами. Я верующий, но не религиозный человек. Поэтому этому празднику я не придаю большого значения, думаю, как и большинство молодых людей сегодня.

Наталья Михайлова 45 лет, мастер по куклам:

— День этот мне запомнился названием Антипасха — первое воскресенье после православной Пасхи, принято отмечать наступление весны-красны. Красный — у славян значило красивый, и до принятия христианства отмечали наступление красивых дней — жгли костры, радовались солнцу. Почти у всех народов мира есть подобные весенние праздники.

Анастасия Баранова 20 лет, студентка РАНХиГС:

— Несмотря на то что я крещеная, к сожалению, очень далека от всех христианских традиций. Но, как рассказала мне моя бабуля, этот день считается празднованием начала весны. Заканчивается Великий пост, и церкви уже разрешают венчания. Поэтому многие старались подгадать и сыграть свадьбу именно в этот день. А еще элементом празднования Красной горки был обычай красить яйца.

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