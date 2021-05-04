Выходи за меня: названы знаки зодиака, которым сделают предложение в мае

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Многие женщины давно ждут предложения руки и сердца от своей второй половинки. Астрологи подобрали список из пяти знаков зодиака, представительницы которых в мае услышат заветный вопрос или сыграют свадьбу.

Близнецы

Наступивший год обещает для Близнецов страстное время, особенно таким будет май. Так, они смогут зарегистрировать брак или расширить свою семью. При этом сыграть свадьбу дамы этого знака могут не с тем человеком, с которым прожили много лет, а с тем, кто встретился на их жизненном пути недавно. Причем союз этот будет крепким и удачным. Представительницы данного знака готовы к стабильности и совместному росту, так как они «нагулялись».

Водолей

Большинство представительниц данного знака зодиака давно ждут конкретного, решительного действия от своих возлюбленных. Май – идеальное время для того, чтобы их желание сбылось. Специалисты советуют Водолеям не скупиться на торжественном событии. Кроме того, женщинам-Водолеям скоро после свадьбы звезды сулят материнство.

Телец

Все шансы на то, что мужчины наконец-то окольцуют своих возлюбленных, есть у Тельцов. Радостное событие может произойти как у тех, кто давно живет со своим любимым, так и у тех, кто встретился недавно. Однако астрологи просят представительниц этого знака не бросаться в омут с головой, а обдумать все плюсы и минусы своего решения. Лучше убедиться в своих чувствах к партнеру перед тем, как сделать этот важный жизненный шаг.

Дева

Сказать заветное «да» уже давно готовы Девы. В середине мая они могут получить обручальное кольцо от своего любимого человека. Звезды предсказывают представительницам этого знака атмосферу грез и волшебства. Это означает не просто удачный праздник, но и незабываемое свадебное путешествие, отмечает Newinform.

Скорпион

Сильно повезет в любви Скорпионам. Особенно это касается тех, кто находится в разводе. Они могут попробовать создать семью второй, а то и третий раз. При этом астрологи уверены, что именно эта попытка станет удачной. Звезды советуют им не бояться перемен, открыться водовороту событий и не упускать свое счастье.

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