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Центр госуслуг в столичном районе Бирюлево Западное капитально отремонтируют
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Центр госуслуг в столичном районе Бирюлево Западное капитально отремонтируют

Полина Долганова

Город
Россия, Москва, Южный административный округ, район Бирюлёво Западное Карта всех событий

В центре госуслуг «Мои документы» района Бирюлево Западное пройдет капитальный ремонт. В связи с этим офис перестанет функционировать с 22 мая. Работы должны завершиться до конца текущего года.

Отмечается, что ремонт предполагает обновление инженерной коммуникации, ремонт кровли и создание условий для маломобильных посетителей.

Пока в вышеуказанном учреждении будет проходить ремонт, воспользоваться услугами центра госуслуг можно будет в соседнем офисе «Мои документы», который расположен по адресу Россошанский проезд, дом 4б. В этом же здании граждан будут регистрировать по месту жительства. Также там будет осуществляться миграционный учет иностранцев.

Кроме того, в офисе в Россошанском проезде приемы будут вести сотрудники отдела по вопросам миграции ОМВД России по району Бирюлево Западное, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

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