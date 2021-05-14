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В Царицыне открылось новое творческое пространство на крыше
Фото: Галина Бродская

В Царицыне открылось новое творческое пространство на крыше

Василий Плиткин

Общество

Создание в бывших советских кинотеатрах современных досуговых площадок — интересный проект с точки зрения формирования дружественной и комфортной среды, которая будет притягивать к себе жителей районов Южного округа Москвы. Об этом заявил член Общественной палаты РФ Евгений Нифантьев, открывая новое творческое пространство на крыше районного центра «Эльбрус».

— Районный центр «Эльбрус» менее чем за год с момента своего открытия стал по-настоящему привлекательным местом отдыха для семей нашего района. Подчеркну — именно для семей, а не отдельно для пап, мам или детей. Особенно важно, что здесь есть варианты отдыха с детьми. Ребятам нужна активность и желательно на свежем воздухе. Вернуть детей из соцсетей — это наша задача, обязанность взрослых. И «Эльбрус» с его возможностями — большое подспорье в этом деле, — отметил Евгений Нифантьев.

Он также рассказал о необходимости предоставить детям возможность заниматься спортом, причем в шаговой доступности от дома.

— Самый лучший вариант, по моему мнению, — занятия плаванием. А чтобы они стали еще более доступными, я планирую инициировать строительство 100 новых бассейнов в Москве в течение ближайших пяти лет, — добавил Нифантьев.

Напомним, что эту инициативу Нифантьева поддержал семикратный чемпион СССР по подводному плаванию Шаварш Карапетян. По его мнению, основная причина дефицита бассейнов, направленных на широкий круг населения, заключается в том, что строительство новых бассейнов не поспевает за ростом населения Москвы.

Читайте также: В Южном округе Москвы прошел детский турнир по плаванию на призы Евгения Нифантьева

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