В Южном округе Москвы прошел детский турнир по плаванию на призы Евгения Нифантьева

Фото: Галина Бродская

Юные спортсмены Южного округа приняли участие в командных состязаниях по плаванию, организованных членом Общественной палаты России Евгением Нифантьевым. Они проходили в бассейне Физкультурно-оздоровительного комплекса «Братеево».

В комбинированную эстафету вошли оригинальные конкурсы. Например, «Плот», в котором юные спортсмены должны были всей командой оперативно соорудить плот и проплыть заданную дистанцию. А в «Конкурсе капитанов» представителям команд предстояло собрать со дна бассейна кольца и палки.

— Вы — гордость нашей страны. Хочу сказать огромное спасибо вам за то, что занимаетесь спортом, развиваетесь, проявляете волю к победе, — обратился Евгений Нифантьев к участникам турнира. — Отдельное спасибо родителям за то, что уделяете внимание развитию ваших детей, и тренерам, делающим их еще сильнее. А я как член Общественной палаты России хочу сказать, насколько важно плавание для каждого человека. Буду добиваться, чтобы развивалась программа, по которой в Москве будет построено еще 100 бассейнов, чтобы наши дети смогли тренироваться еще чаще.

Участники соревнований это предложение поддержали. По их мнению, в каждом районе должен появиться свой бассейн, что позволит заниматься спортом в шаговой доступности от дома.

— Мы с сыном тратим почти час времени на дорогу в одну сторону. А еще считайте время обратно, и сама тренировка почти час длится. Конечно, будь бассейн рядом с домом, нам было бы удобнее и проще, —отметила мама юного пловца Светлана Старостина.

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