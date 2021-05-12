Москвичи поддержали идею Нифантьева построить 100 новых бассейнов

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Почти половина опрошенных жителей Южного округа столицы поддерживают идею члена Общественной палаты России Евгения Нифантьева построить в Москве 100 новых бассейнов в течение ближайших пяти лет.

Согласно результатам уличного опроса, 47,6 процента респондентов высказались за возведение новых объектов, отметив, что тогда плавание станет более доступным для самых широких слоев населения.

Комментируя результаты опроса, в котором приняли участие 1100 человек, Евгений Нифантьев подчеркнул, что востребованность в развитии спортивной инфраструктуры очень высокая.

— Население остро нуждается в спортивных объектах, доступных как по своим ценовым характеристикам, так и по месторасположению. Особенно это касается бассейнов: попасть на занятия туда практически невозможно из-за большого количества желающих заниматься плаванием — одним из наиболее «мягких» и нетравмоопасных видов спорта, к тому же подходящим всем членам семьи, — сказал Евгений Нифантьев.

Эта точка зрения созвучна и с мнением большинства респондентов.

Например, мама двоих детей Зинаида Бобкова отметила, что младшего из сыновей по рекомендации врачей записала в секцию плавания. Ребенку понравились занятия, он с удовольствием их посещает. Однако молодая мама призналась, что скоро придется закончить с полюбившимся видом спорта и искать что-то другое, так как на дорогу уходит очень много времени, возить ребенка неудобно, а ближе к дому никаких бассейнов нет.

Другой житель ЮАО, военный пенсионер Владимир Корытков, полностью поддержал идею строительства 100 бассейнов, указав на ряд факторов, которые делают ее актуальной.

— Сам стараюсь ходить в бассейн. Это не только позволяет поддерживать форму, но и положительно сказывается на сердечно-сосудистой системе. В последнее время заниматься стало сложнее: большое количество желающих, дорожки забиты. Надо как-то разгрузить систему, — отметил он.

Противники строительства, как правило, считают такое решение нецелесообразным, нарушающим их привычный ритм жизни. Например, молодой предприниматель Никита Слащев полагает, что стройка нового бассейна даст излишнюю нагрузку на всю инфраструктуру района.

— Зачем эта вся суета нужна? Бассейнов полно — заплати за абонемент 20 тысяч, и будет тебе каждый выходной и плавание, и тренажерка, и все что хочешь. И никто лишний под ногами путаться не будет, — подчеркнул предприниматель.

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