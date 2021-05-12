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Доктор Елена Кац предложила учредить почетное звание «Московская медсестра»
Фото: Николай Темников

Доктор Елена Кац предложила учредить почетное звание «Московская медсестра»

Василий Плиткин

Город
Россия, Москва, улица Молдагуловой, 5А Карта всех событий

В канун Международного дня медицинской сестры в детской городской поликлинике № 7 на востоке Москвы прошло торжественное собрание. Главный врач поликлиники, муниципальный депутат района Вешняки Елена Кац поздравила коллег с праздником и выступила с инициативой учредить почетное звание для медсестер.

— Медсестра ближе всего к пациенту, от ее умений и знаний во многом зависит процесс выздоровления, — сказала Елена Кац. — Этот нелегкий труд должен быть отмечен особо. Я предлагаю ввести почетное звание «Московская медсестра» по аналогии с уже имеющимся званием «Московский доктор», предусмотрев для награжденных прибавку к зарплате. Нет сомнений в том, что такая награда повысит статус профессии, станет стимулом для профессионального роста. Хочу предложить эту инициативу правительству Москвы.

Елена Кац также добавила, что данное звание поможет привлечь в медицину новые кадры, поскольку на протяжении нескольких лет ощущается дефицит среднего и младшего медперсонала.

Ранее главный детский онколог-гематолог, академик РАН, основатель Центра имени Д. Рогачева Александр Румянцев заявил, что повышение зарплат молодых специалистов положительно скажется на системе здравоохранения.

Читайте также: Главархив рассказал об истории профессии медсестры в России

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