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Главархив рассказал об истории профессии медсестры в России
Фото: Главархив Москвы

Главархив рассказал об истории профессии медсестры в России

Анастасия Колоскова

Общество

В честь Международного дня медсестры, который отмечается 12 мая, Главархив рассказал об истории этой профессии в России.

Праздник отмечается в день рождения Флоренс Найтингейл, ставшей национальным героем Англии за то, что спасала жизни солдат во время Крымской войны. Она родилась 201 год назад и считается основательницей службы сестер милосердия. Всю жизнь Флоренс Найтингейл посвятила уходу за больными и ранеными.

Во время этой же военной кампании на другой стороне фронта, в Севастополе, перевязывала солдатские раны 18-летняя дочь погибшего матроса Даша Михайлова, которую позже стали называть Дарья Севастопольская. Став сиротой, девушка продала все имущество, а на вырученные деньги купила повозку, чтобы использовать ее для помощи раненым.

Профессиональные отряды Крестовоздвиженской общины сестер милосердия появились в 1854 году. Они были сформированы на средства великой княгини Елены Павловны. Спустя время на ее основе создали Российское общество Красного Креста. Во время войны медсестрами руководил прославленный ученый и хирург Николай Пирогов, который сам спас тысячи жизней на поле боя. Он отмечал, что «...никто лучше женщин не может сочувствовать страданиям больного и окружить его попечениями, не известными и… не свойственными мужчинам».

За ранеными также ухаживали великая княгиня Елена Павловна и дворянки Екатерина Хитрово и Екатерина Бакунина.

Во время правления Николая II на местах воинских сражений открывали лазареты императрица Александра Федоровна с дочерьми и великая княгиня Елизавета Федоровна. Они помогали при операциях солдат, а также перевязывали раненых, шили для них белье и оказывали моральную поддержку.

Главархив рассказал об истории профессии медсестры в РоссииФото: Официальный сайт мэра Москвы

Фотографии прошлого века запечатлели медсестер, врачей и пациентов. На передовой, в госпиталях и лазаретах, санитарных поездах раненым помогали более 17 тысяч женщин и девушек. Постепенно сестринское дело стало самостоятельной профессией. Появилась специализация медицинского персонала: старшая медсестра, сестра-хозяйка, операционная и перевязочная сестры.

Сестры милосердия получали Георгиевские медали Российской империи «За храбрость», сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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